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Bilgi kültür yarışmalarının kazananları ödüllerini aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, her hafta sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ’Kimim Ben’ ve ’Neredeyim Ben’ adlı bilgi kültür yarışmalarının kazanan talihlileri hediyelerini aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, her hafta sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Kimim Ben' ve 'Neredeyim Ben' adlı bilgi kültür yarışmalarının kazanan talihlileri hediyelerini aldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tarafından hazırlanan ve yoğun ilgi gören bilgi kültür yarışmalarının kazananları Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde ağırlandı. Birbirinden farklı hediyelerin takdim edildiği buluşmada Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü Handan Ekici, sunucu Ümit Pektaş ve projeyi hazırlayan-yöneten Nihat Pektaş ödülleri takdim etmek üzere hazır bulundu. 'Kimim Ben' ve 'Neredeyim Ben' adlı bilgi kültür yarışmalarının her hafta Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında farklı konularla yayınlanmaya devam edeceği öğrenildi.

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