Bilgievi öğrencileri eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi öğrencileri, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı verilen aranın ardından tekrar ders başı yaptı.

Branş derslerin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukları depremin etkisinden uzaklaştıran eğitmenler, her ders 5-10 dakika deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

Haftanın 7 günü açık olan bilgievlerinde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, depremden etkilenen öğrencilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Eğitmenler, depremden etkilenen öğrenci velilerini de ziyaret ediyor.