İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilgievi öğrencilerine hediye ders kitabı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bismil Prof.

Dr. Aziz Sancar Bilgievi öğrencilerine, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ders kitabı hediye etti.


Kaymakam Zengince, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı eğitim faaliyetlerine devam eden Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi öğrencilerini ziyaret etti. Bilgievi derslik ve çalışma alanlarını gezen Kaymakam Zengince, öğrencilerle yakından ilgilenerek çalışmalarını inceledi.


Zengince, 8. sınıf öğrencilerine tüm dersler deneme seti hediye ederek derslerinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.