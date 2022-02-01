Bilgievi ve akademi lise öğrencileri sömestir tatilini eğlenerek öğrenerek geçiriyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi ile Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan ve Silvan El-Cezeri Akademi Lise öğrencilerinin 15 günlük sömestir tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini sağlamak adına birçok program hazırlandı.

LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler; eğitim-öğretim branş derslerine ek takviye derslerine katılıyor, soru çözüm saatlerine katılarak bilmediği veya zorlandığı konuları öğrenerek pekiştiriyor.

Öğrenciler, eğitim dışında sosyal-kültürel, spor etkinlikleri, akıl ve zekâ oyunları, robotik kodlama, bilişim faaliyetleri, kütüphane hizmetleri, eğlenceli matematik, drama, müzik, halk oyunları, görsel sanatlar birçok etkinliğe katılma imkanı buluyor.

Öğrenciler, Bilgisayar öğretmenleri gözetiminde bilişim dersliklerinde ders konularını araştırıyor, merak ettikleri konuları öğreniyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleriyle öğrenci velilerine çocuklarının yaşlarına uygun sunumlar hazırlayarak velilerin belli konularda bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Akademi Liselerde eğitim gören Şilan Güzel, hem ders çalışma fırsatı yakaladıklarını hem de stres attıklarını belirtti. Güzel," Etkinliklerimiz ve derslerimizin olmadığı zamanlar ek ders yapma fırsatımız oluyor. Burada çok güzel bir ortam oluşturduk, ailemizden çok öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Kurum aynı zamanda test ihtiyaçlarımızı karşıladı, kaynak kitap verme fırsatı oldu. Hafta içi ve hafta sonu derslerimiz var. Derslerimiz olmadığı zamanlar bilişime geliyoruz, bilgisayardan ve kütüphaneden faydalanıyoruz” dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorlar

Akademi liselerdeki imkanlarla hayaline kavuşmak için yoğun bir tempoda çalıştığı kaydeden Güzel, “Hedefim sınıf öğretmenliği, İzmir 9 Eylül Üniversitesini istiyorum. Buranın yardımıyla birçok şeyden faydalandığım gibi sınıf öğretmenliği kazanma umudum var; çünkü çok çalışıyoruz, bizlere çok yardımcı oluyorlar” diye konuştu.