Bilkoç Okulları, 23 Nisanı coşkuyla kutladı

Diyarbakır Bilkoç Eğitim Kurumları anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinlik ve eğlenceli çalışmalar yaparak Gazi Mustafa Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bayramın coşkusunu yaşadı. 23 Nisan 1920'de dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurtuluş Savaşını kazanan kahraman milletin yeni yönetim iradesi olduğunu belirten Bilkoç Okulları Kurucusu Ekrem Karakoç, "Yeryüzündeki ilk ve tek çocuk bayramına sahip olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Okulumuz, çağdaş, bilimsel ve milletin milli ve manevi değerlerine bağlı eğitim anlayışı ile cumhuriyetin açtığı ışığın izinde yürüyor. Bu vesile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum'' dedi.