Bilnet Diyarbakır Kampüsü'nde ilizyon gösterisi düzenlendi

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde ana okulunda öğrenim gören miniklere yönelik ilizyon gösterisi düzenlendi. Minikler eğlenceli anlar yaşadı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde ana okulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen ilizyon gösterisi miniklerin büyük ilgisini çekti. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte ilizyonist Hüseyin Levent tarafından öğrencilere eğlenceli gösteriler yapıldı. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç ve velilerin de çocuklarıyla beraber izlediği ilizyonist gösterileri çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Gösteriden çok memnun kalan öğrenciler, İlizyonist Hüseyin Levent'i uzun süre alkışladı.