İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilnet Diyarbakır Okullarında kadro güçlendiriliyor

Türkiye’nin önemli eğitim markalarından olan Bilnet Okulları’nın Diyarbakır kampüsünde idari ve eğitim kadrosunda yeniden yapılanma devam ediyor.

Türkiye'nin önemli eğitim markalarından olan Bilnet Okulları'nın Diyarbakır kampüsünde idari ve eğitim kadrosunda yeniden yapılanma devam ediyor.


Ekrem Karakoç'un yönetim kurulu başkanlığına yeniden getirildiği Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nün kampüs müdürlüğüne Erdal Avanoz getirildi. Mehmet Özer, İlk ve Ortaokul Müdürlüğü görevine getirilirken, alanında uzman öğretmenlerle sözleşme imzalandı. Sınıf öğretmenleri Berat Karakoç, Halil Akelma, Mustafa Erten ve Nazan Tutal,2019-2020 eğitim ve öğretim sezonunda okulda görev yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.