Bilnet Diyarbakır Okullarında kadro güçlendiriliyor

Türkiye'nin önemli eğitim markalarından olan Bilnet Okulları'nın Diyarbakır kampüsünde idari ve eğitim kadrosunda yeniden yapılanma devam ediyor.

Ekrem Karakoç'un yönetim kurulu başkanlığına yeniden getirildiği Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nün kampüs müdürlüğüne Erdal Avanoz getirildi. Mehmet Özer, İlk ve Ortaokul Müdürlüğü görevine getirilirken, alanında uzman öğretmenlerle sözleşme imzalandı. Sınıf öğretmenleri Berat Karakoç, Halil Akelma, Mustafa Erten ve Nazan Tutal,2019-2020 eğitim ve öğretim sezonunda okulda görev yapacak.