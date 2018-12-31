Bilnet Diyarbakır Okullarında sosyal etkinlikler hız kesmiyor

İlkokul öğrencileri, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda sahnelenen “Sihirli Kitap” adlı oyunu izleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Ana sınıfında olan çocukların velileri ile etkinlikleri paylaşmak adına "anasınıfı velim ve ben etkinlikleri" adı altında okulda eğlenceli etkinlik düzenlendi. Okulda düzenlenen “Sahne sizin performans sizin” adlı etkinlik ile öğrenciler, yeteneklerini sergileyerek kışa ve yeni yıla “merhaba” dedi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde hayata geçirilen özel İngilizce bölümü ile ise öğrenciler, velileri ile beraber katılım sağlayarak eğlenceli çalışmalarla yabancı dil pratiklerini geliştiriyor. Okulda yapılan bir başka çalışmada ise İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının yıldönümünde anıldı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, sosyal, sportif ve kültürel çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getirerek, yeni yılda da bunlara daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. Karakoç, “Öncelikle 2019 yılının bölgemize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı sonuçlar getirmesini, barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Okul olarak sosyal, sportif ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bunu bir prensip haline getirdik. Yeni yılda da bunlara daha fazla yer vereceğiz, yeni proje ve çalışmaları hayata geçireceğiz. Topluma dair ne varsa biz orada olacağız” dedi.