Bilnet Diyarbakır Okullarından okula kabul sınavı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü,12 Ocak'ta önemli bir sınav gerçekleştirecek.

Bilnet Diyarbakır Okullarında okumak isteyen ve hem burs imkanlarından hem de indirimlerden yararlanmak isteyen öğrenciler için “Okula Kabul Sınavı” adı altında sınav yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda da benzer sınavlar yaparak farklı kesimlerdeki ve gelir gruplarındaki insanlara Bilnet Okullarının kalitesiyle eğitim ve öğretim imkanı sağladıklarını belirten Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, sınavın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.sınıflar için yapılacağını bildirdi. Açıklamada, şimdiden sınava büyük bir ilgi olduğu da dile getirildi. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, erken kayıt çalışmalarının da açıkladı. Açıklamada, erken kayıt olmak isteyenlere çeşitli oranlarda indirimler ve kolaylıklar sağlanacağı kaydedildi.