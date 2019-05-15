Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencilerine sınavlara hazırlık kampı

LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve YSK'ye girecek olan 12. sınıf öğrencileri için kalan sürenin iyi değerlendirilmesi için farklı bir programın uygulandığı okulda öğrenciler, öğretmenler tarafından özel testler ve soru çözme yöntemlerinin yanı sıra eğlenceli çalışmalarla sınavlara hazırlanıyor.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanos, özel çalışma ve motivasyon tekniklerinin uygulandığı sınavlara hazırlık kampının sınav tarihlerine kadar devam edeceğini söyledi. Avanos, “LGS ve YKS'ye çok az bir zaman kaldı. Okul olarak yıl içerisinde zaten öğrencilerimize hak ettikleri kaliteli eğitimi sağlıyoruz. Ancak sınavlara doğru bunu kamp haline dönüştürdük. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize alanında uzman ve tecrübeli olan öğretmen arkadaşlarımız nezaretinde özel ve farklı tekniklerle eğitim vererek hem eksiklerini gidermeye çalışıyoruz hem de onları sınava motive ediyoruz. Sınavlardan bir hayli umutluyuz. Öğrencilerimizden büyük başarılar bekliyoruz” dedi.

“Önemli olan çocuklarımızın başarısıdır”

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç ise, velilerin çocukları büyük bir güvenle kendilerine emanet ettiğini söyledi. Karakoç, "Biz de onların başarısı için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Onların başarısı bizim başarımız olacaktır. Bizim eğitime bakışımız bu yöndedir. Olaya ticari kaygılarla bakmıyoruz, çocuklarımızın geleceği için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Şimdiden tüm yavrularımıza sınavlarda başarılar diliyoruz” diye konuştu.