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Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü’nde, Çanakkale Zaferi’nin 104.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü şiir ve tiyatro etkinlikleriyle kutlandı.


Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle okul kampüsünde etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerden oluşan tiyatro grubu zaferi canlandıran gösteri sahneledi. Devamında etkinlikte, öğrencilerden oluşan müzik korosu ise Çanakkale Zaferi ile ilgili türküler seslendirdi, şiirler okudu.


Etkinlik, Çanakkale türküsünün seslendirilmesiyle sona erdi.

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