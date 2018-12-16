Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 745.yılı nedeniyle Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde Şebi Arus etkinliği düzenledi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların semazen gösterisi büyük beğeni topladı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsünde ilkokulu öğrencileri ve ailelerinin de katıldığı bir etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutlandı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, “Sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla “Yerli Malı Haftası" kutlamalarını her gün bir sınıfta yaptık. Amacımız haftanın önemini öğrencilerimize anlatmak, Onun için de öğrencilerimize Yerli Malı Haftasını bir günde değil de, bir haftaya yayarak hepsine anlatmaya çalıştık” dedi.