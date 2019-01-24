Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde yarıyıl tatilinde kamp

Okul bünyesinde eğitim gören öğrencilere yoğunlaştırılmış kamp programı uygulanıyor.

Öğretmenlerin öğrencilerle yakından ilgilendiği program kapsamında hem ilk dönemdeki derslerin tekrarı yapılıyor hem de öğrencilerin çözmekte zorlandığı konular ve sorular üzerinde duruluyor.

Gaffar Okkan için anma mesajı

Bu arada Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, şehit edilişinin 18.yılında Diyarbakır eski emniyet müdürü için anma mesajı yayınladı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü kurucusu Ekrem Karakoç'un imzasıyla yapılan açıklamada, "Görev yaptığı 4 yıl boyunca Diyarbakır halkının her alanda sevgisini kazanan ve gönlünde taht kuran Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve hain saldırıda kendisiyle beraber şehadete ulaşan 5 polis memurunu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Diyarbakır'da yüzlerce çocuğa onun isminin verilmesi ve aradan geçen 18 yıla rağmen evlerde ve işyerlerinde resimlerinin yer alması kendisinin bu halk için ne kadar önemli bir değer olduğunu ortaya koymaktadır" denildi.