Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'un katkılarıyla hazırlanan koliler ve paketler çeşitli gıda ürünlerinden oluşuyor. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü ve Karakoç Grup olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürüne önem verdiklerini belirten Ekrem Karakoç, kolilerin ve paketlerin tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi. Gösteriş olmaması için yardım yapılan vatandaşların resimlerine yer vermediklerini belirten Karakoç, “Yapılan hayrın ve iyiliğin gizli olması dinimizin emridir. Bu yüzden ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin resimlerine yer vermedik. Yaklaşık 150 bin lira değerinde paketler hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bir toplumu ayakta tutan sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusudur. Bizler de bu görevimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.