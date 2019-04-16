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Bilnet okullarına fair-play katkı ödülü

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ), Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi ve fair-play paneline ev sahipliği yaptı.

Organizasyona katkı sunan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'a fair-play katkı ödülü verildi.


Dünya Fair Play Karikatür Sergisi DÜ Kongre Merkezi'nde açıldı. Sporda fair-playın önemine vurgu yapan karikatür ve resimlerin görücüye çıktığı sergi DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeleri, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı. DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, dürüst oyun anlamına gelen fair-playin hayatın her alanında önemli olduğunu belirterek böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.


Daha sonra fair-play paneline katkılarında dolayı Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'a da fair-playa katkılarından dolayı TMOK fair-play ödülü verdi. Ödülden dolayı TMOK ve organizasyon komitesine teşekkür eden Karakoç, sporun gelişmesine ve fair-playe katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.


Panel, daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

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