Bilnet Okullarında öğrencilere “Siber Suçlar” eğitimi verildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli Siber Suçlar Uzmanı, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsünda öğrencilere yönelik siber suçlar eğitimi verdi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programda teknoloji sorunu olan siber suçlarla ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen eğitim çalışmasında, slayt gösterisi eşliğinde öğrencilere çağımızın teknoloji suçları hakkında bilgiler verildi ve neler yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrenciler, Siber Suçlar Güvenlik Uzmanına sorular sorarak siber suçlarla ilgili güvenliği nasıl sağlamaları gerektiği konusunda bilgi edindi.