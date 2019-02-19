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Bilnet Okulları'ndan velilere 'Çocuğunuzun terapisti siz olun' semineri

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından velilere, ’Çocuğunuzun terapisti siz olun’ konulu seminer verildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından velilere, 'Çocuğunuzun terapisti siz olun' konulu seminer verildi.


Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü konferans salonunda düzenlenen seminere Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanos, konuşmacılar Dr. Fatih Kalkın ve Dr. Mehmet Palancı, öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı. Burada konuşan Dr. Kalkınç, velilere çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmaları gerektiğini söyledi. Dr. Kalkınç, çocukların eğitimlerinde başarıyı sağlayabilmeleri için velilerin aile içi iletişimde büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.


Seminer, Dr. Palancı ve veliler arasında gerçekleşen soru cevaplarla devam etti. Program, Dr. Palancı ve Dr. Kalkınç'a plaket ve çiçek verilmesi ile sona erdi.

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