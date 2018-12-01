İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilnet'e Spor Çalıştayına destek teşekkürü

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü’ne Spor Çalıştayına verdiği destekten dolayı Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'ne Spor Çalıştayına verdiği destekten dolayı Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.


Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) Yönetim Kurulu üyeleri, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'u ziyaret ederek, Spor Çalıştayına ve spor faaliyetlerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.


Ekrem Karakoç, spora maddi ve manevi destek sağlamayı sosyal sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirterek desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.