Bilnetli atıcıdan rekorla gelen şampiyonluk

Mersin'de 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan ve okul sporları faaliyet programında yer alan, Atıcılık Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencisi Berfin Altun Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından yapılan açıklamada, 7. sınıf öğrencileri Elif Berfin Altun'un Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandığı belirtildi. Açıklamada, “Derecesinden dolayı kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü bu yıl spor faaliyetlerinde önemli başarılar kazanmıştır. Okulda burslu eğitim gören sporcularımız çeşitli branşlarda 7 Türkiye şampiyonluğuna imza atmıştır. Tüm sporcularımızı tebrik ederiz” denildi.