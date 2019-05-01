Bilnetli minik öğrencilerin satranç başarısı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları küçük erkekler satranç müsabakasında okullarının il ikincisi olduğu, öğrencilerin başarılarının devamını diledikleri belirtildi.

Öğrencilerden güneş evine ziyaret

Öte yandan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, fen bilimleri dersi kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan olan güneş enerjisi ile ilgili bilgi edinmek üzere Diyarbakır Güneş Evi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, burada görev yapan uzmanlardan güneş enerjisi hakkında bilgiler aldı.

Öğrenciler ayrıca Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerinden olan Hz. Süleyman Cami ve Diyarbakır Müzesi'ni de ziyaret etti.