Bilnetli öğrencilerden engelliler okuluna anlamlı ziyaret

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Ayten Elyassa Erdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret edip, buradaki öğrencilerle bir araya geldi.
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Ayten Elyassa Erdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret edip, buradaki öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyaret sırasında, eğitim gören akranlarıyla oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşayan ve onlarla empati kuran Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, arkadaşlarına hediye verdi. Ziyaret toplu fotoğrafın ardından sona erdi.