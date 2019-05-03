Bilnetli Öğrencilerden örnek davranış

Baharın gelişi üzerine öğretmenleriyle beraber piknik yapan öğrenciler hem eğlendi hem de örnek bir çevre duyarlılığı gösterdi. Öğrenciler, piknik alanında vakit geçirdikten sonra, diğer piknikçilerin çöplerini toplayarak duyarlılık örneği gösterdi.

Okuldan yapılan açıklamada, “Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü olarak hem eğlendik hem de çevreye verdiğimiz önemi pratikte de uyguladık. Çevremizde bizden önce kullanan piknikçilerin olumsuz davranışlarını olumluya çevirmek adına bırakılan çöpleri toplayarak farkındalık oluşturmak istedik. Öğrenciler, dünya bizim geleceğe emanetimiz bilinci ile günün başlangıcında ve sonunda misafir olduğumuz alanı temizleyerek yeşile duyarlı bireyler olduklarını gösterdiler. Eğitim dört duvarla çevrili değil nefes aldığımız her yer bizler için” denildi.