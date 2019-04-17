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Bilnetli öğrencilere ilk yardım ve beslenme eğitimi

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü’nde öğrenim gören öğrencilere, özel bir hastanenin iş birliği ile beslenme, hijyen ve ilkyardım konularında uzman ekipler tarafından eğitim verildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde öğrenim gören öğrencilere, özel bir hastanenin iş birliği ile beslenme, hijyen ve ilkyardım konularında uzman ekipler tarafından eğitim verildi.


Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklara hızlı büyüme ve gelişme döneminde olan çocukların yaşam boyu sürdürebilecek sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırabilmesine yönelik bilgi verildi. Özel bir hastanede görevli beslenme ve diyet uzmanı Elif Yaprak ve acil hemşiresi Görkem Balkan tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere beslenme, hijyen ve ilky ardım konuları anlatıldı.


Slayt gösterileri eşliğinde verilen eğitimler öğrencilerin ilgisini çekti.

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