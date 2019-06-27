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Bilnetli öğrencilerin LGS başarısı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) elde ettiği kitlesel başarı ile dikkat çekti.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) elde ettiği kitlesel başarı ile dikkat çekti.


Bilnet Okulları öğrencilerinin yüzde 22'si yüzde 1'lik dilimde, yüzde 42'si yüzde 5'lik dilimde ve yüzde 54'ü de yüzde 10'luk dilimde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Bir çok öğrencilerinin Türkiye genelinde 500 tam puan aldığını belirten Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanos, "Aynı başarıyı temmuz ayında açıklanacak olan Yüksek Kurumlar Sınavları'nda da bekliyoruz" dedi.

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