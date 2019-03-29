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Bilnetli sporcu Türkiye şampiyonu

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencilerinden Amine Akçakmak, Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonası’nda gençler A grubu 60 kiloda şampiyon oldu.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencilerinden Amine Akçakmak, Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonası'nda gençler A grubu 60 kiloda şampiyon oldu.


Nevşehir'de 27-29 Mart tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonası müsabakalarında Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü rüzgarı yaşandı. Geçen yılın da Türkiye şampiyonu olan Amine Akçakmak birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdırdı. Finalde üstün performansıyla göz dolduran Amine Akçakmak, gençler A grubu 60 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Gençler B grubu 60 kiloda Ece Erdoğan ve 70 kiloda Yusuf Kaya ise ikinci oldu.

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