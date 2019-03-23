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Bilnetli sporcular atıcılıkta önemli başarı yakaladı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü atıcılıkta önemli başarılara imza attı.


21 -24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılan, Okul Sporları Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü sporcuları bir şampiyonluk ve bir ikincilik kazandı. Genç Bayanlarda Tüfek dalında; Esin Akgün Türkiye 1.si, Pelşin Avcı ise Türkiye 2.si oldu. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, "Atıcılıkta elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Spora ve sporcuya çok değer veren bir anlayışa sahibiz. Okulumuzda çoğunluğu tam burslu olmak üzere 25'e yakın sporcu eğitim ve öğretim görüyor" dedi.

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