Bilnetli sporcular karatede coştu

Özel Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Bayburt'ta düzenlenen Okullararası Gençler Bölge Karate Şampiyonası'nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Özel Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri Bayburt'ta düzenlenen Okullararası Gençler Bölge Karate Şampiyonası'nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damgayı vurdu. Genç Bayanlar B Kumite 56 kiloda Zeynep Akçakmak altın madalya, Bayanlar B Kumite 60 kiloda Ece Erdoğan altın madalya, Bayanlar A Kumite 60 kiloda Amine Akçakmak altın madalya ve B Kumite 70 kiloda Yusuf Kaya altın madalya kazanırken, Erkekler A Kuite +82 kiloda Bilal Emre Bayram ise bronz madalyanın sahibi oldu.

"Spora ve sporcuya tam destek veriyoruz"

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, bölgede sporun gelişmesine büyük önem verdiklerine dikkat çekerek okul bünyesinde çeşitli branşlarda faaliyet gösteren çok sayıda sporcuya burslu eğitim imkanı sağladıklarını söyledi. Karakoç, “Spora ve sporcuya değer veriyoruz, tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Bayburt'ta yapılan şampiyonada hem okulumuzu hem kentimizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.