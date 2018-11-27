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Bilnet'ten atıcılık rekoru

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencisi Esin Akgün, Türkiye Atıcılık Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilikle eski rekoru egale ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencisi Esin Akgün, Türkiye Atıcılık Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikle eski rekoru egale ederek önemli bir başarıya imza attı.


Bilnet Okulları Diyarbakır Kampusü öğrencisi Esin Akgün, Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılarak, Genç Bayanlar Ferdi Tüfek Kategorisinde hem Türkiye ikincisi oldu hem de eski rekoru egale ederek iki önemli başarıya imza attı. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Diyarbakır Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, elde edilen önemli başarıdan dolayı Esin Akgün'ü tebrik ederek okul olarak spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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