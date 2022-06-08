Bin 10 gündür terör mağduru aileler evlatlarını HDP ve PKK'dan istiyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zümrüt Salim, zorla dağa kaçırılan oğlu için eylemini bin 10 gündür kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 10'ncu gününde de sürüyor. 6 yıldır oğlunun hasretini çektiğini söyleyen anne Zümrüt Salim, oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini ifade etti. Salim, “Oğlumu almadan hiçbir yere gitmiyorum. HDP'ye sesleniyorum. Bizim çocukları gönderin. Yeter artık, bu acı nereye kadar. Biz size ne yaptık. Çocuğumu gönderin. Çocuğumu dağda, beni de kapınızda mahkum etmişsiniz. Siz niye evlatlarınızı göndermiyorsunuz? Benim çocuğumu gönderin. Yeter artık, bu acıya dayanamıyorum. Oğlum, eğer beni duyuyorsan dön gel. Kimin için oradasın?” dedi.