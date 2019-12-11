Bingöl KADEM üyelerinden HDP önündeki ailelere ziyaret

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 100. gününe girdi. Bingöl KADEM üyeleri evlat nöbetinde 100 günü geride bırakan aileleri ziyaret etti. Heyet adına açıklamada bulunan Gülten Tokuş, buradaki annelerin üzüntüsünü, derdini paylaşmak için geldiklerini söyledi. Tokuş, “İnşallah Allah güzel günleri nasip edecek. Çocuklarını yetiştirecek, ellerine verecek. Bu hepimizin acısıdır. Bütün Müslümanlar, bütün milletin, Türkiye'nin acısına Rabbim hayırlı kapılar açsın. Buna bir çözüm bulunsun, anneler artık ağlamasın. Bu anneler anne olarak hak etmemiş” dedi.

KADEM üyeleri aileler ile görüştükten sonra ailelere sabır dileyerek alandan ayrıldı.