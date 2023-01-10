Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir hafta önce kızını kaybeden baba, evinin önünde bıçaklandı.

Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan R.U. ile B.G. arasında husumet yaşandı. B.G., evinin önünde oturduğu sırada R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Karın bölgesinden ve elinden bıçaklanan B.G., Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan B.G., tedavi altına alındı. Saldırgan R.U. olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

B.G.'nin kızı M.G., babasının evin kapısında oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. M.G., "Babam kapıda sigara içiyordu, hastaneye gidecektik. Adam gelip bıçağı çıkarttı, babam da onu iteledi. Adam babamı duvara yaslayıp karnından ve kolundan bıçakladı. Geçen hafta da kız kardeşim vefat etti" dedi.