‘Bir Kitap, Bir Umut' kampanyası standı Ceylan Karavil Park AVM'de açıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü uyarınca 16 Haziran tarihine kadar sürecek olan kitap bağışı kampanyası için Diyarbakır Adliyesi ile birlikte Ceylan Karavil Park AVM giriş katında kitap bağış standı kuruldu. Diyarbakır Adliyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampanya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın yapacağı bağışlarla kitapların umutlara dönüşmesini temenni ediyoruz” denildi.