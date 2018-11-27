Bir milyonluk sahte senetle hayatları yıkıldı

İtiraz üzerine tekrar kriminale gönderilen senedin kaybolması nedeniyle zor günler geçiren aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Ferican Zoroğlu, 1999 yılında bin lira borç aldığı kişinin isteği nedeni ile boş bir senede imza attı. Ekin zamanı borç aldığı kişiyi arayıp senedi getirmesini isteyen Zoroğlu, alacaklının kendisine tatilde olduğunu belirtmesinin ardından beklemeye başladı. Bir ay sonra alacaklıyı tekrar arayan Zoroğlu, boş senedin babasından kalan miras nedeni ile davalık olduğu ağabeyine satıldığını öğrenince şok geçirdi. Kendisine gelen bir milyon liralık haciz evraklarının ardından mahkemenin yolunu tutan Zoroğlu, senetteki imzanın kendisine ait olduğunu fakat yazıların başkasına ait olduğunu belirterek dava açtı. Mahkemeye sunulan senet, incelenmek üzere emniyet kriminale gönderildi. Kriminalde yapılan incelemenin ardından senetteki imzanın Ferican Zoroğlu'na yazının ise yeğenine ait olduğu ortaya çıktı. Tam her şeyin yoluna girdiğini düşünen Zoroğlu, itiraz üzerine tekrar kriminale gönderilen senedin ortadan kaybolmasıyla yıkıldı.

Öte yandan, Ferican Zoroğlu'nun oğlu Baran Zoroğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde karışmadığını iddia ettiği bir olay nedeni ile hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre cezaevinde kalan Zoroğlu, geçtiğimiz yıl denetimli serbestlikten yararlanarak memleketi Bismil'in yolunu tuttu. Annesinin içinde bulunduğu durum, evlerinin birkaç kez basılması ve başvurdukları mercilerde sonuç alınamaması nedeni ile denetimli serbestliğini bozdu. Cezaevine gireceği gün ölüm orucuna da başlayan Zoroğlu, bir süre devam ettikten sonra annesinin isteği üzerine eylemine son verdi. Anne ve oğlu, yapılan haksızlıkların sona ermesini istiyor.

“Yaşadıklarımız bizde psikolojik sorunlara neden oldu”

İçinde bulundukları durumla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Baran Zoroğlu, annesinin içinde bulunduğu durum nedeni ile BİMER'e başvuruda bulunduklarını söyledi. Bu başvurunun ardından dosyalarının görüldüğünü ve tekrar takipsizlik kararı verildiğini kaydeden Zoroğlu, “Bu süreç devam ederken evimize saldırı yapıldı bunun da başvurusunu yaptık ve buna da takipsizlik kararı verildi. Evin bulunduğu her yerde kamera olmasına rağmen araba ve kişilerin bulunamadığı bile söylendi. Şu anda savcılıkta bir dosyamız daha var arazi biçimlerimiz ile ilgili, bunda da dosyamız bize iade edildi ve arazimizi biçemedik. Yaşadıklarımızın hepsi bizde psikolojik sorunlara neden oldu. Bize ait olmayan yaklaşık bir milyon liralık borç var. Bu durum da hala çözülmedi. Bu kararlara tepki olarak, bana işlemediğim bir suç nedeni ile ceza verilmişti ve denetimli serbestliğe tabi tutulmuştum. 5 kişi yargılanıyoruz, bunların hiçbirinin yan yana gelmediği halde şahıs ben tanımıyorum dediği halde bana ceza verildi. Diyarbakır ve Bismil'deki bazı duruşmalarımızda karar düzeltmeleri var. Mahkeme Yargıtay'dan döndükten sonra Anayasa Mahkemesi'ne ardından İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirsin, yasal yollar belli. Yetkililere sesleniyorum, artık bir sonucun alınmasını istiyoruz” dedi.