Bir otel bünyesinde faaliyet gösteren restoran yeni konseptiyle müşterilerin hizmetine açıldı

Diyarbakır'da bir otel bünyesinde hizmet vermeye başlayan Lokasyon Garden, misafirlerine hizmet vermeye başladı.

Kentte hizmet vermeye başlayan Lokasyon Garden restonranı bir otel bünyesinde konforlu hizmet alanı oluşturarak müşterilerine hizmet vermeye başladı. İşletmeci Cemal Batmanlı, “Himayesinde hizmet verdiklerin otelin bünyesinde 30 tane restoran işlettiğini açıkladı. Batmanlı, “Otelin restoran tecrübelerini bölgemizi ve dünya mutfağının eşsiz tatlarıyla birleştirecek şekilde değerli misafirlerimizin damak tadına uygun olarak Lokasyon Garden adı altında Diyarbakır'ımıza ve bölgemize kazandırmaya çalıştık. Lokasyon Garden olarak hizmet verecek olan kentimizin ihtiyaç duyduğu bütün lezzetleri hazır etmeye çalıştık. Bu lezzetlerin yanında konfora önem verdik. Sizleri en güzel lezzetlerle buluşturmaya davet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Açılış kurdelesi davetli kadınlar tarafından kesildi.