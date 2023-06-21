Birçok ilden büyük Diyarbakır'ın en büyük ilçesi hizmetlerle göz kamaştırıyor

Diyarbakır'ın en büyük ilçesinden biri olan Kayapınar'da eğitim, yeşil alan, kültürel donatı ve birçok alanda dev yatırımlarla modern bir görünüme sahip oluyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, yatırımlar arasında sadece eğitim için ayrılan bütçenin 200 milyon lira olduğunu söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da kültürel ve sosyal alanda hız kesmeden yatırımlar devam ederken, Kayapınar ilçesi için ayrılan bütçe ile yapılan eğitim ve sosyal yaşam alanları göz kamaştırıyor. Bu bağlamda metropol kentleri aratmayan Diyarbakır, modernize edilerek vatandaşın ilgi odağı oluyor.

Kayapınar'ın kültürel, sosyal, eğitim alanlarında Doğu'nun ve Güneydoğu'nun göz bebeği olduğunu söyleyen Kaymakam Karaman, Kayapınar Belediyesi olarak mevcut nüfusun son güncel haliyle 420 bin vatandaşa, metropol kentin içinde hizmet ettiklerini söyledi.

"90 tane kendimize ait parkımız var"

Eğitimden sağlığa, turizmden altyapı ve üstyapıya kadar birçok alanda belediyenin hizmet verdiğini belirten Karaman, "Biz bunları yaparken Kayapınar, Diyarbakır'ın, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun göz bebeği, imar bakımında da en iyi yerleşim yerlerinden biri. Biz, bu şehrin güzelliğinin devamına çalışıyoruz. Kayapınar ilçe olarak nüfus başına ülkemizde kişi başına en çok yeşil alanın düştüğü ilçelerin başında geliyor. Yaklaşık sadece 90 tane kendimize ait parkımız var. Bunun için oluşturduğumuz sera ve fidanlık alanında işçi kardeşlerimizin emeğiyle son dönemde 1 milyon mevsimlik çiçek yetiştirdik ve bunu hem vatandaşımızla hem de tüm yeşil alanlarımızla buluşturduk. 200 bin adet fidanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve toprakla bir araya getirdik. Kentler, binasıyla, yeşil alanıyla, parkıyla, bahçesiyle ifade edilecek yerler değil, bunun yanında burada yaşayan insanlara da birçok noktada hizmet ediyoruz. Kayapınar ve Diyarbakır'ımız her gün gelişiyor" dedi.

En büyük hedeflerinin Cumhurbaşkanının tüm idarecilerinin önüne hedef olarak koyduğu nesli ihya etmek ve onları yetiştirmek doğrultusunda planlamalar yaptıklarını ifade eden Karaman, "Kayapınar'da hem devletimizin hem de yerel idarenin gözetim ve denetimi altında birçok binada öğrencilerimize tamamen ücretsiz bir şekilde eğitim hizmeti veriyoruz. Başta Fuat Sezgin Halk Kütüphanemiz olmak üzere hemen yanında Aziz Sancar ismini verdiğimiz Türkiye'nin en büyüğü olduğu iddiasıyla inşa ettiğimiz çocuk ve bebek kütüphanesini çok yakın zamanda hayata geçirdik. Bunun dışında belediyemizin birçok akademi, okuma salonu, çalışma salonu adı altında vatandaşımıza, evlatlarımıza ücretsiz bir şekilde dershane hizmeti veriyoruz. İlköğretimden KPSS'ye hazırlanan memleket evlatlarına burada hizmet veriyoruz. Bunların tamamı da ücretsiz bir biçimde gerçekleşiyor" diye konuştu.

"Kayapınar'ın özellikle en önemli iki caddesinde birisi 75 metrelik yolda, biri 50 metrelik yolda olmak üzere bir millet kıraathanesi, halk kütüphanesi inşa ediyoruz" diyen Karaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlardan millet kıraathanemiz yaklaşık 5 bin metre kapalı alana sahip. yerinde dönüşümle oluşturulmuş, belediyemize kalmış 30 dönüm üzerinde kurulu. Kendi peyzaj alanı kapalı otoparkı, yeşil alanları içinde olan bir donatı alanı. Çok yakın zamanda vatandaşımızın hizmetine sunulacak."

Yapılan millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, okuma salonları gibi birçok yatırımı 3 ay içerisinde gençlerin hizmetine sunacaklarını aktaran Kaymakam Karaman, "Bir diğer büyük projemiz 50 metrelik yol üzerinde. Vatandaşlarımızın ders çalışmak, sosyal yaşamına renk katmak amacıyla inşa ettiğimiz halk kütüphanemiz hizmete girecek. Burada sanat ve sosyal sanatsal faaliyetlere yer verebileceğiz. Çocuklarımız için okuma, ders çalışma, dershane hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında da Talaytepe, Barış ve Peyas Mahallemizde de nispeten bu millet kıraathanemiz ve halk Kütüphanemiz ölçeğinde olmasa da 3 tane okuma salonuyla toplam 5 tane büyük çalışma salonlarını kütüphaneleri, kıraathaneleri tamamını maksimum 3 ay gibi bir süre içerisinde vatandaşımızın, özellikle de gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Halihazırda Kayapınar Belediyesi ve Kayapınar Kaymakamlığı bünyesinde yaklaşık 10'a yakın kurum içerisinde 5 bine yakın öğrenciye ücretsiz eğitim imkanlarını verdiklerini kaydeden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dershane hizmeti, kaynak test kitabı, test çözümü gibi noktalarda da onlara destek olduk. Buralarda öğrencilerimize günde bir öğün yeme içme imkanı da vermeye gayret ettik yıl boyunca. Yeni açtığımız beş noktada da bu hizmetleri vermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu imkanlar tabi belediye bütçesi içerisinde sunulmaya çalışılan imkanlar. Biz ne kadar bütçemizden daha çok gençliğimiz, neslimiz için fedakarlık edebilirsek hepsini onlara hizmet etmenin derdi, gayreti içerisindeyiz. Eğitim öğretim faaliyetleri bu anlamda vatandaşımıza destek olmak amacıyla yaptığımız tüm işler belediyemize bir bütçe olarak dönüyor."

Konteyner kentte 2 bin 500 vatandaşa hizmet

5 tane binanın iç tefrişatıyla beraber kendilerine güncel maliyeti 200 milyon lira olduğunu dile getiren Karaman, "Bu da belediye bütçesi içerisinde hatırı sayılır bir orana denk geliyor. Bunlara ilave olarak deprem sonrası bir sorumluluk daha aldık. Diyarbakır'ın konteyner kenti. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanemizin yanında, Kayapınar ilçe sınırlarında meydana getirildi. Burada da yaklaşık 620 konteynırda şu an itibariyle yüzde 80 kapasiteyi aştık. Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. Onların tüm günlük rutin ihtiyaçlarını gidermeleri için güzel bir altyapı oluşturuldu. Biz inanıyoruz ki, konteyner kentler içerisinde en iyi işleyen altyapısıyla, üst yapısıyla fevkalade bir kent ortaya çıktı. Burada da depremzede vatandaşlarımıza bir yandan hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.