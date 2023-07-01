Birçok ilden büyük nüfusa sahip olan Ergani il olmak istiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il, bin ilçe' açıklaması üzerine, 19 ilçenin il olması gündemde olurken, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin de il olma ihtimali halkı heyecanlandırdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde grup toplantısında ‘100. yılda 100 il, bin ilçe' talebini dile getirdi. Bunun üzerine il olmayı isteyen 19 ilçe arasında yer alan Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hareketlilik yaşandı. 136 bin 99 kişilik nüfusa sahip olan Ergani ilçesi, 102 mahalle, 90'ı kırsal, 12'si merkez, 92'si de mezra olarak il olmak için bütün şartlara uyan bir ilçe. Çermik, Çüngüş, Maden, Dicle, Eğil ve Alacakaya ilçelerine sınırı olan Ergani'de vatandaşlar, ilçelerinin il olmasını istiyor.

İlçede ikamet eden Tarkan Tayfur, “İlçemiz çoğu ilçeden büyük olduğu için il olmasını istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda il oluruz. Dicle, Eğil, Çermik, Çüngüş ve Maden ilçeleri Ergani'ye bağlanabilir” dedi.

Projenin gerçekleşmesiyle birçok ilçenin Ergani'ye bağlanabileceğini söyleyen Vural Karaduman, “Ergani ilçemiz gelişmekte olan bir ilçe olduğu için tabi ki il olmasını istiyoruz. Hem vatandaşımıza hem esnafımıza büyük bir yararı olacağına eminiz. İlçemiz çünkü gelişiyor. Bu proje gerçekleşirse Çermik, Çüngüş, Eğil, Dicle ve Maden ilçeleri bizim ilçemize bağlanır” ifadelerinde bulundu.

Ergani'nin il olmasıyla hem vatandaş hem esnaf için avantajların sağlanabileceğine dile getiren Gazi Dolunay, “Ergani ilçemizin il olması projesi geç kalınmış bir karar. Normalde bu projeyi daha erken gerçekleştirmeleri gerekiyordu. İlçemizin il olması hem vatandaş hem esnaf için olumlu bir adımdır. Eminiz ki bu adım güzel avantajlar sağlayacak. En azından kendi ürettiğimiz ürünleri rahat bir şekilde satabileceğiz” diye konuştu.