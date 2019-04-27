Bisikletli kadınla Diyarbakır'da pedal çevirdi

Hayatın her alanında bisiklete binmenin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlayan Bisikletli Kadın İnisiyatifi, 'Benim Bisikletim, Benim Şehrim' temasıyla düzenlediği etkinlik dizisinin üçüncüsünü Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bisiklet süren ya da sürmek isteyen tüm kadınların davetli olduğu buluşma gerçekleşti. Ev sahipliği yapan Tigris Bisiklet Özel Sporcular Kulübü ile birlikte 15 kilometre şehir içi bisiklet turu düzenleyerek, daha sonra kulüpte kadınlar kendi hikayelerini paylaştı. Bisikletli olan ve bisikletli olmak isteyen kadınlar arasında bir dayanışma ortamı oluşturmayı, kadınlara cesaret vermeyi, Türkiye'de gündelik hayatlarında bisiklete binen kadın sayısını arttırmayı ve bisiklet dünyasındaki kadınları görünür kılarak daha çok kadına ulaşmayı amaçlan bisikletli kadınlar Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen şehirlerde düzenledikleri etkinliklerde 'Benim Şehrim, Benim Bisikletim' diyerek Diyarbakır'da hem Tigris Bisiklet Özel Sporcular Kulübü üyeleriyle hem de hayat hikayelerini bahsetmek için tura katılan kadınlarla bir araya gelerek hikayelerini dinledi ve kadınların nasıl başardıklarını bir dizi olarak paylaşacaklar.

7 bölgede 7 etkinlik düzenleyecekler

Bisikletli Kadın İnsiyatifi Kurucu Üyesi Özlem Oktay, Türkiye genelinde 7 bölgede 7 etkinlik düzenleyeceklerini kaydederek, 3'üncüsünü Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Oktay, “Daha önce etkinliklerimizi hep İstanbul'da yapıyorduk, dedik ki Türkiye'deki diğer kadınların yanına da gidip onlarında kendi şehirlerinde nasıl bisiklet sürüyorlar, onlarla da dayanışma içerisinde olalım diye 7 bölgede 7 etkinlik düzenleme kararı aldık. Bugün Diyarbakır'da 3'üncü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz, Diyarbakır'da gerçekten Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü bize çok yardımcı oldu. Kulüp üyeleri de bizim etkinliğimize katılarak destek sağladılar, İnanıyorum ki Bisikletli Kadın İnsiyatifi ve Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Diyarbakır'daki bisikletli kadınların daha gündelik yaşamda işlerini bisikletle hal edebilmeleri için çalışmalar yapmaya devam edecektir. Bisikletli kadınlarla buluştuk buradan bir sürüşe çıkacağız, 15 kilometre Diyarbakır içerisinde gerek bisiklet yolları gerekse trafiğin içerisinde turlayacağız. Ardından da Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nde bir molamız olacak ve orada Diyarbakırlı bisikletli kadınların hikayelerini dinleyeceğiz" diye konuştu.

Evli ve 3 çocuğu olan bisiklet tutkunu Gülcihan Zaman ise bisikletli kadınların toplumda daha çok yer almaları için dikkat çekmek istediklerini söyledi. Zaman, “Herkeste olduğu gibi küçük yaşlarda bisiklet sevdamız vardı. Bugün de Bisikletli Kadın İnsiyatifi ile beraber toplanarak kadınların daha çok sokağa inmelerini sesimizi daha çok duyurmayı ve bisikletli kadınların toplumda daha çok yer almaları için bisiklet turumuzla başlayacağız, daha sonra söyleyişlerimiz olacak" dedi.