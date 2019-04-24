Bisikletli kadınlar Diyarbakır'da buluşuyor

Hayatın her alanında bisiklete binmenin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlayan Bisikletli Kadın İnisiyatifi, 'Benim Bisikletim, Benim Şehrim' temasıyla düzenlediği etkinlik dizisinin üçüncüsünü 27 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'da gerçekleştirecek.

Diyarbakır'da bisiklet süren ya da sürmek isteyen tüm kadınların davetli olduğu buluşmada, kadınlar kendi hikayelerini paylaşacak ve 27 Nisan Cumartesi günü 14 kilometrelik bir şehir içi sürüş düzenleyecek.

Bisikletli Kadın İnisiyatifi (BKİ) 2015 yılında, gündelik hayatında bisiklet kullanan, bazen işe giderken, bazen çocuğunu okula bırakırken bisiklet süren 7 kadın tarafından kuruldu. Bisikletli olan ve bisikletli olmak isteyen kadınlar arasında bir dayanışma ortamı yaratmayı, kadınlara cesaret vermeyi, Türkiye'de gündelik hayatlarında bisiklete binen kadın sayısını arttırmayı ve bisiklet dünyasındaki kadınları görünür kılarak daha çok kadına ulaşmayı amaçlıyor. Erkek egemen bisiklet dünyasında kadınların görünür ve öncü olması için çalışmalar yapıyor. Şimdi, topluluğun bu amaçla bir araya gelen ve sadece kadınlardan oluşan 6 binin üzerinde üyesi bulunuyor.

Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Şubat 2018'de, Avrupa'dan seçilen 150 topluluk ile birlikte Londra'da yapılan Facebook Toplulukları Zirvesi - Avrupa (Facebook Communities Summit Europe) katıldı ve sahne aldı. Bu zirvede duyurulan Facebook Topluluk Liderleri Programına seçilerek Eylül 2018'den itibaren destek almaya hak kazandı. Bisikletli Kadın İnisiyatifi dünyanın 46 ülkesinden programa seçilen 115 toplululuk arasında tek bisiklet topluluğu olma özelliği taşıyor. BKİ, Facebook Topluluk Liderleri Programından aldığı destekle, Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen şehirlerde düzenledikleri etkinliklerde 'Benim Şehrim, Benim Bisikletim' diyen kadınlarla bir araya gelecek ve bisikletli kadınların hikayelerini dinleyerek, nasıl başardıklarını paylaşacaklar. Günlük hayatta kadınların bisiklet kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmanın çözüm yollarını arayarak, daha çok kadının bisikletli yaşamla tanışmasını sağlayacaklar.

"Benim bisikletim benim şehrim Diyarbakır'

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bisiklet ulaşımı üzerine yüksek lisans yapan ve etkinliğin koordinatörlerinden Fatma Tekin, “Diyarbakır son yıllarda birçok olumsuz haberlerle gündeme taşındı. Bunun yanında çok güzel gelişmeler yaşandığını da biliyoruz. Diyarbakır'da kadınlara karşı geleneksel bakış açısının, iş ve sivil hayatta ciddi ilerlemeler kaydettiğini gözlemliyorum. Birçok kadın günlük işlerini ve ulaşımlarını bisikletle yapıyorlar. Üstelik sayıları her geçen gün artıyor. Kadınlara biçilen toplumsal rollerin ve kadın dostu şehir planlamalarında bisiklet faktörünü çok önemli buluyorum. Çalışmalarımla da bu yaklaşımı desteklemeye çalışıyorum. Diyarbakırlı kadınlarla buluşmak bizim için çok heyecan verici. 27 Nisan Cumartesi günü etkinliğe katılan kadınlarla birlikte kent içinde 14 kilometrelik rotada bisiklet süreceğiz. Sürüş sonrasında Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nde hikayelerimizi birbirimizle paylaşarak, bisiklete yeni başlayanlara destek olacak ve başlamak isteyenlere aramıza katılmak için gereken cesareti vereceğiz. Etkinlikler bisiklet kullanan ve kullanmaya başlamak isteyen tüm kadınlara açıktır. Diyarbakır'da yaşayan tüm kadınları bekliyoruz” dedi.