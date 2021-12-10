Bismil Atık Su Arıtma Tesisinin yüzde 95'i tamamlandı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2022'de tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediği Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Günlük 12 bin 500 metreküp atık suyu çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temiz bir şekilde Dicle Nehri'ne deşarj edecek olan Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde inşaat işlerinin yüzde 95'i tamamlandı. Mekanik ve elektrik işlerinde ise yüzde 40 ilerleme sağlanan tesiste, kum-yağ tutucu, BiOP tanklar, havalandırma havuzları, çöktürme tankları, çamur susuzlaştırma ve solar kurutma yapılarının yanı sıra idari ve atölye binaları yer alacak. Toplam 48 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis, Bismil ilçe merkezi ve Aralık-Obalı Mahallelerinden toplanan evsel atık suları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre arıtılacak.

Tesisi gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projenin Bismil ilçesinin habitatı açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti. Atık su Arıtma Tesisi ve Atık su Kolektörü yapım çalışmaları kapsamında 19,5 kilometrelik şebeke ve kolektör hattı tamamladıklarını kaydeden Tutşi, “Bismil Aralık ve Obalı mahallelerinin projede yer almadığını yaptıkları değerlendirme sonucu 2 mahalleyi çalışmaya dahil ettik. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında yapılan tesisin ilçeye 2032'ye kadar hizmet verecek. Daha sonra yapılacak çalışmalarla tesisin ömrü uzatılabilecek” dedi.

DİSKİ'nin en temel görevinin Diyarbakırlılara modern ve konforlu altyapı hizmeti sunmak olduğunu belirten Tutşi, “Çalışmaların devam ettiği proje sayesinde Bismil ilçesi daha emin adımlarla yürüyecek. Tarihe, birçok masal, efsane ve şarkıya mal olmuş kadim Dicle Nehri bizim için oldukça önemlidir. Temiz şekilde miras aldığımız bu değerli nehri korumak başta DİSKİ olmak üzere tüm Diyarbakırlıların görevidir. Projeyle ilçedeki doğal yaşamı koruyacağız ve en önemlisi Dicle Nehri'ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacağız” şeklinde konuştu.