Bismil Belediyesi, araç filosunu genişletti

Diyarbakır'ın Bismil ilçe Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüklerinde kullanılmak üzere araç filosuna 1 adet arazöz sulama kamyonu, 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet kepçe ve 3 adet doblo marka hizmet aracı ekledi.

Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in katılımıyla düzenlenen törende Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, birim müdürleri, belediye personelleri ve davetliler yer aldı.

Yüksek teknolojili çöp toplama araçları ve arazöz sulama kamyonu ile halka daha etkin, hızlı ve ekonomik temizlik hizmeti verileceğini belirten Kaymakam Türkmen, ayrıca, araç filosuna eklenen 1 adet kepçe ile kırsal mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmalarına hız ve verimlilik kazandırılacağını söyledi.

“Ciddi bir tasarruf ile kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştiriyoruz”

Türkmen, “Devam eden hizmetlerimizi, daha da güçlendirecek olan 1 adet arazöz sulama aracı, 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet kepçe ve 3 adet doblo hizmet aracının hizmete girmesi için bir aradayız. Gerçekleştirmiş olduğumuz araç alımı ile hizmetlerimiz konusunda büyük bir adım atarak, ciddi bir tasarruf ile kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz korona virüs salgını sürecinde Bismil Belediyesi olarak önceliğimiz halk sağlığı. Bu doğrultuda, her alanda yoğun bir mücadele sergiliyoruz” dedi.

“Bismil'in tüm mahallelerini hizmetle buluşturuyoruz”

Yeni araçların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Türkmen, “Bismil'in temizliği ve halkımızın sağlığı için her alanda olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerimizi büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Bu düşünce ile hareket ederek genişlettiğimiz araç filosu ve ekibimizle sahadayız. Bismil'in tüm mahallelerimizi hizmetle buluştururken, ulaşım hizmetlerinde attığımız başarılı adımları ilerletmek için araçlarımızı arttırıyoruz. Allah'ın izniyle, hizmete hazır bulunan bütün araçlarımız ve ekiplerimiz ile Bismil daha güzel, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent gerçeğine kavuşacak. Yeni araçlarımız Bismil halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.