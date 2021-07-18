Bismil Belediyesi çocukları tiyatroya doyurdu

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde “Köşe bucak sanat doyacak” çalışmalarını kapsamında çocukların dikkatle sevginin her kapıyı açan bir anahtar olduğunu simgeleyen 'Sihirli Anahtar' çocuk oyunun tiyatrosu Bismil'de beğeniyle izlendi. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı Erdal Ayna'nın yönetmenliğini yaptığı 'Sihirli Anahtar' adlı çocuk tiyatrosu Bismil ilçe otogarında iki ayrı seans halinde sahnelendi. Alanı tamamen dolduran çocuklar ve aileleri 'Sihirli Anahtar' oyununda keyifli dakikalar geçirdi. Çocuk tiyatrosunu sahneleyen Bismil Belediyesi, minik sanatseverlere uzun yıllar unutamayacakları bir tatil yaşattı. Sahne ve dekor uygulamalarıyla görsel şovlar sunan oyunlar, eğitici unsurlarıyla birlikte Bismilli çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Velilerden Başkan Türkmen'e teşekkür

Çocuklarının televizyon, bilgisayar, telefon gibi teknolojik cihazlarla zamanlarını boşa geçirmeleri yerine düzenlenen tiyatro oyunu ile hem sosyalleştiklerini hem de tiyatro sevgisi kazandıklarını ifade eden veliler ise, kendilerine bu imkanı sunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e teşekkür etti.