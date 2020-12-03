Bismil Belediyesi ilçeye kütüphane yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi arasında ilçede kütüphane yapılması için protokol imzalandı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp arasında protokol imzalandı. Yapılan protokole göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Bismil Belediyesi tarafından yapılacak halk kütüphanesine yüzde 50 hibe desteği vereceği bildirildi.

İmza törenin ardından konuşan Kaymakam Türkmen, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Kamu Eli Projesine destek talebimiz olumlu sonuçlandı. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün protokolünü imzaladığımız kütüphane projemizi en yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.