Bismil Belediyesi kadınlarla buluştu

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, çocuklarına hem anne hem baba olan kadınlarla buluştu.

Bismil Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkan Yardımcı Rıdvan Akyol'un eşi Derya Akyol katıldı. Programa hem anne hem de babalık görevi gören Bismil'deki kadınların sorun ve taleplerini görüşüldü. Bismil Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Pınar Türkmen eşi vefat eden kadınların talep ve önerilerini dinleyerek Bismil'de kadınlar için yapılan çalışmalara değindi. Kadınların birlikte el ele verince daha güçlü olacağını ifade eden Türkmen, "Bismil Belediyesi çatısı altında kadınlarımızla birlikte çok güzel ortak çalışmalar yapıyoruz. Bismil'de bu anlayışı sürdürme çabasındayız. Kadınlar el ele, omuz omuza olunca daha güçlüdür. Bu tür ziyaretler sıkıntıları, talepleri paylaşma açısından çok anlam taşıyor. Bismil'de çocuklarına hem annelik hem babalık yapan kadınlarımızı, birlik ve beraberlik içinde yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyorum" dedi.

Bismil'de çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan kadınlar ise Bismil Belediyesi desteğiyle kurulan Kadın Kooperatifinin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Pınar Türkmen ve Derya Akyol'a teşekkür etti.