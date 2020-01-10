Bismil Belediyesi öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

Bismil Belediyesi, çeşitli nedenlerden dolayı sinemaya gitmeyen çocukları sinema ile buluşturmaya devam ediyor. Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bin öğrenci sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin hayatı anlamlı kıldığını ve insan zihnini açtığını söyledi. Kaymakam Yüksel, "Okullarımızın ihtiyaçlarının yanında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak da çok önemli. Onun için öğrencilerimizin katılabilecekleri sosyal aktivitelere çok önem veriyoruz. Amacımız, çocuklarımızı mutlu etmek. Kırsalda yaşayan öğrencilerimizi sinemayla buluşturarak buna katkıda bulunmak ve çocukların hayal güçlerini beslemek istedik. Fırsat buldukça bu projelerimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.