Bismil Belediyesinden Şehitkamil Belediyesine ziyaret

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, kardeş belediye olarak ilan edilen Gaziantep Şehitkamil Belediyesini ziyaret etti.

Başkan Yüksel ve beraberindekileri Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu karşılarken birlikte ilçeyi gezerek belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yüksel, Şehitkamil Belediyesi ile kardeş oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, kardeş belediyeye bir ziyaret gerçekleştirerek kardeşliği pekiştirdiklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Bismil'de yapımı tamamlanan kardeşlik parkı için Başkan Fadıloğlun'a teşekkür eden Başkan Yüksel, "Öncelikle Şehitkamil Belediyesi tarafından Bismil'e kazandıran kardeşlik parkı için başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve hizmetlerinden dolayı da Park ve Bahçeler Müdürü Didem Gül'e teşekkür ederim. Bu kardeşlikten dolayı çok mutluyuz. Daha önce Rıdvan başkanımız bizi Bismil'de ziyaret etmişti, biz de kardeş beldemizi ziyaret etmek istedik. Bizi burada güzel bir şekilde ağırlayan Rıdvan Fadıloğlu başkanımıza ve belediye meclis üyelerine çok teşekkür eder, kardeşliğimizin daim olmasını dilerim" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Bismil Belediye Başkan Vekili Yüksel'in ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kardeş belediyelerinin temsilcilerini ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Kardeş belediyemizin başkanını ağırladığımız için ilçe olarak büyük gurur duyduk. Bismil Belediyesi ile kardeşliğimiz bizim için bir iftihar vesilesidir. Ziyaretlerinden dolayı Kerem Süleyman başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, Başkan Yüksel, Şehitkamil Belediyesi tarafından Bismil'de yapımı tamamlanan kardeşlik parkı için Başkan Fadıloğlu'na ve hizmetlerinden dolayı Şehitkamil Park ve Bahçeler Müdürü Didem Gül'e teşekkür ederek plaket takdim etti.