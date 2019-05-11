Bismil Devlet Hastanesi personeli iftarda bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bismil Devlet Hastanesinde bir ilk gerçekleştirilerek tüm çalışanlar iftarda bir araya geldi. Bismil Devlet Hastanesi yönetimi tarafından ilçede bulunan bir düğün salonunun bahçesinde verilen yemeğe katılan hastane çalışanları ilk defa böyle bir toplu iftar düzenlendiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Musa Yaşa yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını çalışanlarıyla hep birlikte iftarda buluşmayı arzuladıkları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Yaşa, "Hastane Başhekimimiz Op. Dr. Ethem Şahan ve yönetimde yer alan arkadaşlarımız ile birlikte organizasyonunu üstlendiğimiz bu iftar yemeğinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Personellerimizin hem kaynaşmasını hem de motivasyonunu arttırmak için bu gibi etkinlikleri yaptık. Bu ve buna benzer etkinliklerin yapılması ve devamlı olması için gerekli çalışmalara özen göstereceğiz“ dedi.