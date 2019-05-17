Bismil Devlet Hastanesi'nde işaret dili eğitimi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi, işitme engelli hastalara daha iyi bir hizmet vermek için tüm hastane çalışanlarına yönelik eğitim çalışması başlattı.

Bismil Devlet Hastanesi ve Bismil ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bismil Halk Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ortak çalışma sonucu işaret dili eğitimlerinin ilkine başlandı. Eğitim programına Hastane Yönetimi yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Altınsöz de katıldı.

Program öncesi hastane yönetimi adına konuşma yapan İdari ve Mali İşler Müdürü Musa Yaşa Engelliler Haftası'nda böyle bir eğitim programına başladıkları için kurum olarak büyük bir heyecan içinde olduklarını söyledi. Yaşa, “Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereği işitme engelli hastalarımıza daha sağlıklı bir hizmet ve kendilerini daha iyi anlatmaları için bu sürece başladık. Günümüzde engelli vatandaşlarımızın engellerini aştıklarını, en büyük engelin cehalet olduğunu vurgulayan Yaşa böyle eğitimlerle kendi zihnimizdeki engelleri de aşacağız” dedi.

Yaşa, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından eğitime başlandı.