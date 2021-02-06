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Bismil Devlet Hastanesinde normal doğum sayısı artıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Devlet Hastanesinde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Devlet Hastanesinde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Sait Özgüvercin, 24 saatte 6 normal doğum gerçekleştirdi.


Bismil'de normal doğuma olan ilgi, son yıllarda büyük oranda arttı. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin vajinal florayı almaları sayesinde bağışıklıklarının daha güçlü olduğunu, çocukluk çağı alerjik hastalıklara daha az yakalandıklarını ve okul başarılarının bile olumlu yönde etkilendiğini gösteren pek çok çalışma olduğunu ifade eden Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Abdurrahim Savcı, bununla birlikte normal doğum yapan annelerin, anne-bebek bağlanma sürecinin daha sağlıklı geliştiği, kadının bedenen ve ruhen annelik sürecine daha hızlı adapte olduğu ve emzirme ve süt miktarını artırdığını ifade etti.


24 saatte 6 normal doğum gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Sait Özgüvercin ise tüm anne adaylarına normal doğum önerdiklerini kaydederek, “Gebelerimize gebeliği boyunca düzenli takip ve kontrollerini yaptırmayı tavsiye ediyoruz” dedi.

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