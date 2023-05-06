Bismil Eliaçık mahallesine otobüs seferleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 'Batı ilçe otogarı-Bismil Eliaçık' arasında otobüs seferi başlattı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, ticari ihtiyaçlarını ve şehir merkezine ulaşımlarını güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergah oluşturdu. Güzergahta, 08 Mayıs Pazartesi itibariyle Batı İlçe Otogarı - Bismil Eliaçık mahallesine günde 2 sefer olmak üzere 1 araç ile toplu taşıma hizmeti verilecek.