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Bismil Kaymakamı Türkmen, birim müdürleri ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, birim müdür ve amirleri ile aylık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, birim müdür ve amirleri ile aylık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Kaymakam Türkmen, belediye birim müdürlerinden aylık yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye birim müdürlerini tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat veren Başkan Türkmen, “İlçemiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Yapılan bu toplantılarla hizmetler hakkında bilgi alarak işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.

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